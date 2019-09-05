РИАМО - 5 сен. За три летних месяца пассажиры поездов Центральной пригородной пассажирской компании перевезли около 150 тысяч велосипедов, чаще всего велосипедисты ездили на электричках ЦППК в июне, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Больше всего велосипедов за три месяца провезли на Ярославском направлении Московской железной дороги (26 тысяч), Казанском (23 тысячи) и Савеловском (17 тысяч).

«Чаще всего пассажиры ЦППК путешествовали с велосипедами в июне. За первый летний месяц оформлено более 60 тысяч билетов для провоза велосипедов в электропоездах. Самый пиковый день по количеству провезенных велосипедов также зафиксирован в июне: 8 числа пассажиры оформили более 3,5 тысяч билетов на велосипеды», - говорится в сообщении.

Провозить велосипеды в пригородных поездах ЦППК можно в течение всего года. Согласно правилам, для провоза велосипеда в кассе или БПА надо оформить билет. Если пассажир провозит велосипед с 11:00 до 16:00 или с 21:00 до 06:00, в кассе или БПА выдадут безденежный билет. В другое время стоимость составит 60 или 120 рублей в зависимости от расстояния.

Для тех, кто часто путешествует и на электропоезде, и на велосипеде, разработана специальная услуга — «Велоопция». Ее можно подключить к абонементам «Ежедневно» на 1 месяц, «Большая Москва», «Выходного дня» на 1 месяц, «Мегаполис плюс», «Город рядом» или «Ежедневно» на 1 месяц + «Большая Москва». «Велоопция» позволяет провозить велосипед неограниченное количество раз в период действия проездного документа.