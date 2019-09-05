РИАМО - 5 сен. При формировании индустрии обращения с отходами в Подмосковье изучали опыт японских мусорных кризисов, чтобы избежать подобных проблем, строительство заводов по термической утилизации отходов является основным направлением сотрудничества Московской области и Японии, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

Ранее на Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ в качестве примера сотрудничества РФ и Японии привел создание мусороперерабатывающего завода в Подмосковье, заказ на строительство которого получила компания из группы Hitachi.

«Основное направление сотрудничества - строительство заводов по термической утилизации отходов. Японские партнеры уже локализовали в Московской области производство важнейших компонентов заводов, таких как котлы, на Подольском заводе», — сказал Хромушин.

Он добавил, что японские специалисты будут обеспечивать строгий лицензионный контроль за работой заводов на всех этапах их жизненного цикла. Это необходимо для обеспечения максимальной экологической безопасности Подмосковья.

«Очень важно, что при строительстве нашей индустрии обращения с отходами мы подробно изучили опыт японских мусорных кризисов семидесятых годов и максимально постарались исключить проблемы, возникавшие тогда в Японии», — подчеркнул Хромушин.

Подмосковье с начала года перешло на новую схему обращения с отходами. В частности, был введен раздельный сбор мусора по принципу двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на сухие и органические. Раздельный сбор позволяет снизить объем вывозимых на полигоны непригодных для переработки отходов и увеличить объем материалов, которые возвращаются в экономику.