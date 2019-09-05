РИАМО - 5 сен. Новейшее оборудование закупили для занятий в Липицкой школе городского округа Серпухов, обучение по новым технологиям начнется в конце сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«3D-принтеры, квадрокоптеры, шлем виртуальной реальности и мощные ноутбуки – это далеко не полный список новейшего оборудования, которое уже поступило в Липицкую школу городского округа Серпухов», – говорится в сообщении.

Педагоги уже прошли обучение для работы с современным оборудованием и смогут применить опыт в дальнейшем на своих уроках. Обучение по новым технологиям начнется уже в конце сентября.

Липицкая, Куриловская и Дашковская школы округа в этом году принимают участие в федеральном проекте «Современная школа». В трех образовательных учреждениях появятся новые дисциплины: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение и технологии цифрового пространства.