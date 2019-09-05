РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 сен. В микрорайоне Силикат подмосковных Люберец 8 сентября пройдет открытый турнир городского округа по стритболу, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета Люберец.

«Восьмого сентября на дворовой площадке в микрорайоне Самолет спорткомитет администрации горокруга Люберцы организует открытый турнир городского округа по стритболу. Начало мероприятия в 11:00», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Вертолетная, дом 4/2.

Подать заявку на участие в турнире и за дополнительной информацией обратиться можно по телефону: 8(906)054-43-28.

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