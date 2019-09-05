РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. В подмосковном Подольске 21 сентября отметят День города, возле Дворца молодежи проведут концертную программу с конкурсами и анимацией, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Почти через две недели, 21 сентября, Подольск отмечает День города. Приглашаем всех желающих на концертную программу, мастер-классы, конкурсы и анимацию для детей на площадку Дворца молодежи. Обещаем, будет интересно», – говорится в сообщении.

В 10:00 начнется спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!», в 12:00 – большая игровая программа и арт-фестиваль. С 13:00 начнется концертная программа.