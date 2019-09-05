РИАМО – 5 сен. С четверга в обращение поступает монета, посвященная городу Клин Московской области, она сделана из стали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.

«Она (монета – ред.) выходит в серии «Древние города России» и имеет номинал 10 рублей. Монета выполнена из стали. Тираж – 5 миллионов штук», – говорится в сообщении.

На реверсе (оборотной стороне монеты) изображено рельефное изображение панорамы Клина, вверху слева – герб города; по окружности на кольце имеются надписи «Древние города России» и «Клин».

Клин – один из древнейших городов России. Первое упоминание о нем в письменных источниках датируется 1317 годом. Городская крепость на протяжении ряда веков была важным стратегическим пунктом на пути из Москвы в Новгород Великий.

Архитектурно-пространственная структура исторической части Клина сложилась на рубеже ХVIII-ХIХ веков и дошла до нынешнего времени почти без изменений. Она представляет собой единый комплекс из естественного ландшафта города и его окружения, из планировочной системы улиц, площадей, зданий, сооружений.

Самым ранним сохранившимся памятником архитектуры Клина является Успенская церковь ХVI века – редкий и своеобразный памятник московского периода древнерусской архитектуры. В центре находятся каменные торговые ряды, некоторые детали архитектурного оформления которых сохранили имена умельцев кузнецкого дела.

В центре города – Соборный комплекс, который формировался на протяжении ХVII и ХIХ столетий, куда вошли такие памятники архитектуры, как: Колокольня, Троицкий собор, гостиница и наиболее ранняя его постройка – Воскресенская церковь (1712 год).