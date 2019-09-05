РИАМО – 5 сен. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе Восточного экономического форума отметил, что строительство компанией Hitachi мусороперерабатывающего завода и локализация производства Hino Motors в Подмосковье являются примером сотрудничества РФ и Японии, сообщает в четверг РИА Новости.

«Приводя примеры сотрудничества двух стран, он (Абэ – ред.) упомянул большой мусороперерабатывающий завод в Подмосковье, заказ на строительство которого получила в июле этого года компания из группы Hitachi. Его мощность – до 7,6 тысячи тонн мусора в день», — говорится в сообщении.

Абэ отметил, что завод будет одновременно производить электроэнергию для 1,5 миллионов человек.

«Расчет показывает, что таким образом можно будет сжиганием мусора покрыть более 10% спроса на электроэнергию в городе Москве», — подчеркнул премьер-министр Японии.

В Подмосковье также строят завод Hino Motors, на котором планируют производить около 2 тысяч грузовиков среднего и малого размера ежегодно.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.