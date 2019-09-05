РИАМО - 5 сен. В старинной усадьбе в селе Кленово Троицкого округа Москвы после благоустройства открыли парк, там появились сцена зеленого театра и трибуны для зрителей, освещение и детские площадки, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Восемнадцатый по счету парк в новой Москве открылся на днях в старинной усадьбе в селе Кленово на территории ТиНАО. Реконструкция парка выполнена за счет бюджетных средств», – отметил глава департамента Владимир Жидкин.

В парке провели несколько этапов благоустройства. Сделано освещение, установлены удобные лавочки, обустроены две детских и спортивная площадки, сцена зеленого театра и трибуны для зрителей, проведено озеленение территории парка. Работы по благоустройству парка будут продолжены, добавил он.

Лесной массив новой Москвы занимает площадь 75 тысяч гектаров – почти половину новых территорий. Чтобы они не стали однотипными, для каждой территории разрабатывают свою концепцию развития – создаются прогулочные, оздоровительные, историко-культурные, детские, спортивные, археологические, зоологические и сельскохозяйственные парки.

«Стройкомплекс по поручению мэра Сергея Собянина уделяет приоритетное внимание экологии новых территорий. Еще на стадии публичных слушаний были учтены пожелания жителей и в генплан внесено почти 90 парковых и рекреационных зон, которые планируется создать до 2035 года», – отметил Жидкин.

По его словам, в процесс проектирования и создания парковых зон и общественных пространств ТиНАО все активнее включаются инвесторы. Уже в этом году будут презентованы креативные проекты, которые девелоперы намерены реализовать на европейском уровне.

Реконструируемые парки и усадьбы новой Москвы становятся не только любимыми и посещаемыми местами местных жителей, но и привлекательными для туристов и гостей столицы, заключил глава департамента.