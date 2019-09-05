РИАМО – 5 сен. Всех любителей спорта приглашают принять участие в велоквесте и велоночи в Орехово-Зуеве, события пройдут в рамках празднования Дня города 13 сентября, сообщается на официальной странице события в соцсети «ВКонтакте».

«День города отметим весело и ярко! Для любителей спорта 13 сентября будут организованы велоквест и велоночь. Во время велоквеста нужно найти ответы на вопросы и сфотографироваться в различных локациях. Кто лучше всех справится с вопросами и вовремя вернется – получит подарки», – говорится в сообщении.

Для участия в квесте необходимо зарегистрировать свою команду по ссылке.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, велоквест стартует в 18:00 на улице Якова Флиера, дом №1, а в 20:00 здесь пройдет велоночь. В программе концерт, велопробег, интерактивные игры и призы.

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