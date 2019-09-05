РИАМО - 5 сен. В Беговом районе на севере Москвы за счет инвесторов возвели международный образовательный центр с билингвальной системой развития, в котором дети от 10 месяцев до 18 лет будут заниматься в режиме полупансиона, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Новое образовательное учреждение открылось на улице Верхняя. В ее составе будут работать средняя школа на 200 человек и детсад на 90 малышей. Оператором образовательных услуг выступает Международная школа Leaders International School. Она также организовала в центре работу службы сопровождения, в которую входят тьюторы, психологи и медицинский персонал.

«Работа центра организована в режиме полупансиона: детский сад – с 07:30 до 19:30, школа – с 09:00 до 19:00, что удобно для родителей – не нужно беспокоиться и выискивать время на подготовку с детьми домашнего задания, ребята будут выполнять его в стенах школы», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Образовательный процесс в комплексе выстроен по комбинированной системе, сочетающей лучшие российские и британские программы и практики.

Помимо учебных классов с мультимедийными средствами обучения, игровых и спален, в здании расположены обеденный зал, спортзал и зал для общих мероприятий. На просторной огороженной территории центра устроены стадион, многофункциональная спортивная площадка с уличными тренажерами и детские игровые площадки с теневыми навесами.

«Трехэтажное здание образовательного центра общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров построено по индивидуальному архитектурному проекту с применением инновационной технологии модульного фасада. Общая сумма инвестиций в объект составила 423 миллиона рублей», — отметила Пятова.

Объект образования возведен за счет средств инвестора рядом с жилыми комплексами «Суббота» и «Оливковый дом». Хотя расположение делает центр особенно привлекательным для жителей именно этих комплексов, воспользоваться его услугами может любой горожанин.