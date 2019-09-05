РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. В подмосковном Подольске нашли мертвой 65-летнюю Ольгу Куликову, которая пропала 14 августа, сообщается в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Четырнадцатого августа около 13:00 Куликова ушла из дома в деревне Федюково в неизвестном направлении, с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Родные предупреждали, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.

«Куликова найдена, мертва», – говорится в сообщении.

Поиски женщины завершились вечером 4 сентября, когда поступили сведения о возможном нахождении ее тела. Затем шла проверка информации.