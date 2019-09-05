РИАМО - 5 сен. В столице открыли транспортную развязку МКАД на пересечении с улицей Генерала Дорохова, ее реконструкция была проведена в рекордно короткие сроки – всего за 1,5 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«В конце следующего года в Москве появится новая 24-я вылетная магистраль Южный дублер Кутузовского проспекта. Примерно половина этой магистрали уже построена, вторая половина находится в завершающей стадии строительства и будет открыта в 2020 года. Сегодня открываем после реконструкции ключевой элемент новой вылетной магистрали – развязку на МКАД», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова была начата в феврале 2018 года и завершилась в сентябре 2019 года – почти на полгода раньше запланированного срока.

Всего в рамках реконструкции развязки МКАД с улицей Генерала Дорохова построено 5,5 километров дорог. В частности, был реконструирован путепровод на пересечении с МКАД, построены съезды с улиц Генерала Дорохова и Торговая на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, а также съезды с МКАД на эти улицы. Прилегающий участок МКАД расширен за счет строительства бокового проезда с внешней стороны и обустройства переходно-скоростных полос.

Для комфортного движения общественного транспорта Торговая улица расширена до шести полос и соединена с улицей Княжеская, а также обустроен разворот для общественного транспорта.

В рамках благоустройства прилегающей территории планируется устройство 74 тысяч квадратных метров газонов, высадка 322 деревьев и 9,5 тысяч кустарников.

Реконструкция развязки позволила обеспечить комфортный въезд/выезд транспорта с южного дублера Кутузовского проспекта на МКАД, улучшить транспортное обслуживание ИЦ «Сколково», районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, улучшить условия дорожного движения на участке МКАД от Киевского до Сколковского шоссе за счет разделения транспортных потоков.

Южный дублер Кутузовского проспекта пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами вдоль железнодорожных путей Киевского направления МЖД, пересекая улицу Рябиновая, Аминьевское шоссе и улицу Минская.

Протяженность магистрали составит 11 километров с шестью полосами движения в обоих направлениях. Строительная длина с учетом искусственных сооружений и съездов – 28 километров.