РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 сен. В подмосковном Подольске определили 50 дворовых территорий, которые комплексно благоустроят в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Комплексное благоустройство дворовых территорий Московской области осуществляется в объеме 10% от общего количества дворовых территорий в каждом муниципальном образовании ежегодно. Адресный перечень на каждый год формируется путем голосования на интернет-портале «Добродел» (50% от плана на год) и на основании обращений граждан к президенту РФ, губернатору Подмосковья и так далее.

«В 2019 году голосование на портале «Добродел» проходило с 5 по 25 августа. В ходе голосования определилось 25 дворов в городском округе Подольск, набравших наибольшее количество голосов. Они будут благоустроены в будущем году (2020 году, - ред.). Также муниципальная общественная комиссия (Подольска, – ред.) определила еще 25 дворов, и утвердила окончательный адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020 году, который будет включен в муниципальную программу по формированию современной комфортной городской среды на 2020 год (всего 50 дворов, – ред.)», – говорится в сообщении.

Во время голосования на портале «Добродел» активность жителей городского округа была самой высокой по Московской области – в голосовании приняли участие свыше 1,7 тысяч человек.