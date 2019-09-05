РИАМО - 5 сен. Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции здания Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Строительство здания, предназначенного для размещения государственных и представительных органов власти РСФСР, велось по проекту архитектора Дмитрия Чечулина с 1965 по 1981 год. С 1994 года в здании располагается правительство Российской Федерации.
«Дом представляет собой разновысотное здание сложной формы – со стилобатной частью, высотным центральным корпусом (21 этаж) и флаговой башней. Запланирована реконструкция внутренних конструкций здания Дома правительства и благоустройство прилегающей территории», – говорится в сообщении.
Общий архитектурный облик комплекса, его геометрические параметры, а также цветовое решение и материал отделки фасадов здания будут сохранены. В здании заменят разрушающиеся фрагменты кирпичной кладки и пораженные коррозией стальные конструкции флаговой башни, обветшалые участки бетона и арматуры стилобата.
Кроме того, специалисты укрепят фундаменты и кровлю здания, ограждающие конструкции и другие архитектурно-строительные элементы, состояние которых по результатам обследования признали ограниченно работоспособным.
Кроме того, проведут благоустройство территории. В том числе будут проложены внутриплощадочные проезды из асфальтобетонного покрытия, тротуары и площадки из гранитной плитки, на территории установят малые архитектурные формы. Ширина тротуаров будет доведена до двух метров, что позволит создать условия для беспрепятственного проезда людей на инвалидных колясках.
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