РИАМО - 5 сен. Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции здания Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Строительство здания, предназначенного для размещения государственных и представительных органов власти РСФСР, велось по проекту архитектора Дмитрия Чечулина с 1965 по 1981 год. С 1994 года в здании располагается правительство Российской Федерации.

«Дом представляет собой разновысотное здание сложной формы – со стилобатной частью, высотным центральным корпусом (21 этаж) и флаговой башней. Запланирована реконструкция внутренних конструкций здания Дома правительства и благоустройство прилегающей территории», – говорится в сообщении.

Общий архитектурный облик комплекса, его геометрические параметры, а также цветовое решение и материал отделки фасадов здания будут сохранены. В здании заменят разрушающиеся фрагменты кирпичной кладки и пораженные коррозией стальные конструкции флаговой башни, обветшалые участки бетона и арматуры стилобата.

Кроме того, специалисты укрепят фундаменты и кровлю здания, ограждающие конструкции и другие архитектурно-строительные элементы, состояние которых по результатам обследования признали ограниченно работоспособным.

Кроме того, проведут благоустройство территории. В том числе будут проложены внутриплощадочные проезды из асфальтобетонного покрытия, тротуары и площадки из гранитной плитки, на территории установят малые архитектурные формы. Ширина тротуаров будет доведена до двух метров, что позволит создать условия для беспрепятственного проезда людей на инвалидных колясках.