РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 сен. Мусор вывезли с контейнерной площадки на улице Пришвина в подмосковном Красногорске по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с контейнерной площадки возле второго корпуса дома №1 больше недели не вывозили отходы.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение по вопросу вывоза отходов в Красногорске и сообщает следующее: вывоз отходов по адресу: Красногорск, улица Пришвина, 1, корпус 2 осуществлен», – ответил исполнительный директор организации Иван Козлов.

Вместе с тем он отметил, что ответственность по организации и содержанию контейнерной площадки лежит на собственнике земельного участка, на котором находится площадка.

«Собственник земельного участка должен назначить ответственное лицо – дворника, который должен осуществлять подбор мусора в контейнеры. В обязанности регоператора входит сбор из контейнеров, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО. Поэтому по вопросу уборки мусора вокруг контейнеров вам необходимо обратиться в органы местного самоуправления», – добавил Козлов.