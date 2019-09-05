РИАМО - 5 сен. Дорожные службы Московской области начали установку сигнальных столбиков, разделяющих транспортные потоки и снижающих тяжесть последствий в ДТП, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Всего в регионе планируется установить свыше 100 километров сигнальных столбиков.

«В этом году планируется установить 50 тысяч полиуретановых ярких столбиков на 55 региональных дорогах. Сигнальные столбики устанавливают перед пешеходными переходами и на опасных поворотах для предотвращения выезда на встречную полосу», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что ежедневно дорожные службы монтируют порядка 2-2,5 тысяч столбиков. Завершить работы в полном объеме планируется в конце сентября.

Монтаж столбиков сейчас идет в городском округе Лотошино. Наибольший объем работ выполнят в Мытищах на Осташковском шоссе - здесь установят 1,3 тысячи сигнальных столбиков на 21 участке протяженностью 2,3 километра.

На дороге М-8 «Холмогоры» - Ивантеевка-Щелково в городском округе Щелково установят 1,4 тысячи столбиков на 16 участках общей протяженностью почти 2 километра. Также 14 участков оснастят 850 сигнальными столбиками на каждой из двух дорог в Пушкинском округе: Пушкино-Красноармейск и Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасимиха - Рахманово.

Масштабный эксперимент по установке сигнальных столбиков начался весной этого года: ярко-оранжевые столбики были установлены на протяжении 25 километров Егорьевского шоссе.

«Сигнальные столбики сделаны из полиуретана ярко-оранжевого цвета со светоотражающими элементами, что сразу привлекает внимание водителей, особенно в темное время суток на неосвещенных участках дорог. Столбики долговечны и не нуждаются в окрашивании в течение всего срока эксплуатации», - поясняется в материале.

Одной из основных причин смертности в ДТП является лобовое столкновение. При этом более 70% ДТП происходят из-за выезда на встречную полосу движения. Так, с начала года в Московской области произошло свыше 1,6 тысячи ДТП, в которых погибло 220 человек, ранено более 2,3 тысячи человек.