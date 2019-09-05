РИАМО - 5 сен. Движение транспорта ограничат на пересечении Кременчугской улицы и Славянского бульвара на западе Москвы в связи с проведением инженерных работ, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничение движения в связи с проведением инженерных работ в Западном округе будет действовать круглосуточно с 10 по 24 сентября и с 25 сентября по 15 октября», – говорится в сообщении.

Ограничения введут на одной полосе с обустройством временных уширений.