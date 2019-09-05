РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 5 сен. В подмосковных Котельниках 8 сентября пройдет выставка тюнингованных автомобилей, а также заезд движения «Боевая классика», сообщается в Instagram-аккаунте отдела потребительского рынка администрации муниципалитета.

«Приглашаем вас принять участие в мероприятии «Free Ride» 8 сентября. В его рамках пройдет выставка тюнингованных автомобилей», – говорится в сообщении.

Также пройдет зрелищный заезд от чемпионов движения «Боевая классика. Summer cup». Специальным гостем мероприятия будет дизайнер, иллюстратор и художник Scaro. Он в режиме реального времени сделает дизайн автомобиля на глазах зрителей.

Мероприятие пройдет с 13:00 до 18:00. Место встречи – парковка магазина «Максидом» по адресу: 1-й Покровский проезд, дом 2.

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