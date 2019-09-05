РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 сен. Глава Люберец Владимир Ружицкий вручил первый набор «Я родился в Подмосковье» в Московском областном центре охраны материнства и детства в горокруге, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня (5 сентября – ред.) выписывается прекрасная мамочка из Дзержинского Лия Снегирева. Она 2 сентября родила замечательного сына – Илью. Я Вас поздравляю, желаю процветания, крепкого здоровья Вам и сыну. Хочу вручить Вам набор от губернатора Московской области Андрея Воробьева «Я родился в Подмосковье», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в наборе есть 53 наименования необходимых предметов для новорожденного: памперсы, одежда, бутылочки и другое.

Илья Снегирев родился 2 сентября в 7:35. При рождении он весил 3,8 килограммов, его рост – 53 сантиметра.

Право на получение подарочного набора имеют семьи, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей, подарки выдадут на каждого малыша. Набор будет вручен в медицинском учреждении в день выписки.

В качестве альтернативы семьи могут получить 20 тысяч рублей. Заявление на выплату можно подать через сайт госуслуг, МФЦ или территориальное управление соцзащиты в течение 30 рабочих дней со дня выдачи свидетельства о рождении ребенка.