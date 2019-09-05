РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. В четверг днем на автотрассе А-107 в подмосковном Подольске образовалась пробка длиной более 2 километров, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 11:37 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до Толбинского кладбища. Средняя скорость движения – 5 километров в час.

Также пробки образовались на улицах Большая Серпуховская, Кирова, проспект Ленина, Рабочая, Матросская и других.