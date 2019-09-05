РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 сен. После заключения муниципального контракта безнадзорных животных в подмосковном Красногорске будут отлавливать, стерилизовать и выпускать на волю, сообщила «РИАМО в Красногорске» начальник отдела реализации программ и экологии администрации муниципалитета Людмила Липатова.

Ранее пользователь сообщил на портале «Добродел» о безнадзорных собаках, которые приходят во двор дома на улице Игната Титова. Он отметил, что животные ведут себя агрессивно и просил принять меры к их устранению.

«Отлов безнадзорных животных не может быть произведен в связи с тем, что в настоящее время проводятся мероприятия по подготовке конкурсных процедур в целях заключения муниципального контракта. Отлов безнадзорных животных будет произведен после заключения муниципального контракта», – ответила Липатова.

Она также пояснила, что в муниципалитете продолжат реализацию программы по гуманному регулированию численности бродячих собак.

«К сожалению, в Красногорске нет приютов, где мы могли бы оставить животных, которые зачастую мешают нашим гражданам. После заключения муниципального контракта безнадзорных животных будут отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать в естественную среду обитания там, где они были пойманы», – сообщила Липатова.