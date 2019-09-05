РИАМО - 5 сен. Основной этап заготовки кормовых культур в хозяйствах Подмосковья близится к завершению, в сельхозпредприятиях на зиму заготовили порядка 854 тысячи тонн грубых кормов и 721 тысячи тонн сочных кормов, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Подмосковья скошено 166 тысяч гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Заготовлено 854 тысячи тонн грубых кормов, что на 21 тысячу тонн больше, чем в прошлом году. Также заготовлена 721 тысяча тонн сочных кормов», – сказал Разин.

По его словам, в некоторых сельхозпредприятиях региона кормозаготовительная компания уже завершилась.

«Одними из первых заготовку корма для скота на зимний период завершил агрохолдинг «Рота-Агро», где в траншеи заложили более 14 тысяч тонн сенажа и заготовили около 800 тонн соломы», – отметил министр.

Аграрии этого хозяйства также завершили уборку ячменя.

«В этом году средняя урожайность ячменя составила порядка 30 центнеров с гектара, на отдельных полях урожай достигал рекордных показателей – до 47 центнеров с гектара. Несмотря на дождливое лето в Подмосковье, мы избежали серьезных потерь и собрали достойный урожай», – отметила главный агроном «Рота-Агро Благовещенье» Светлана Костицына.

Разин уточнил, что валовой сбор ячменя, который является ценнейшим концентрированным кормом для животных, в агрохолдинге составил порядка 900 тонн.

«Хороший урожай дал и третий укос трав. План по заготовке основных видов кормов на предстоящий период агрохолдинг выполнил», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

В середине сентября на полях «Рота-Агро» и других сельских хозяйств региона начнется активная уборка кукурузы.