РИАМО - 5 сен. В Подмосковье дожди принесли за сутки до 11 миллиметров осадков, что составляет почти 17% месячной нормы, в столице выпало намного меньше осадков, но в четверг может выпасть еще от 3 до 5 миллиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

Накануне на территорию Европейской России с юго-запада вышел атмосферный фронт.

«Прошли первые осенние дожди и в Московском регионе. Наиболее сильными дожди были на севере и западе Подмосковья, в Клину и Волоколамске выпало 9-11 миллиметров осадков. В Москве, на метеостанции ВДНХ, дожди оставили чуть более 1 миллиметра осадков», — говорится в сообщении.

В Москве в четверг также ожидаются дожди – может выпасть от 3 до 5 миллиметров осадков.

В сентябре месячная норма осадков составляет 65 миллиметров.