РИАМО - 5 сен. Более 12 тысяч человек подали заявки на участие в электронном голосовании на выборах в Московскую городскую думу, при этом прошли проверку уже свыше 10,4 тысячи, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября. На них проведут эксперимент по электронному голосованию. Принять участие в нем смогут жители округов: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, №10 – Северный, Лианозово, Бибирево и №30 – Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

«По итогам записи на электронное голосование записалось 12232 человека. Верифицировано уже 10429 человек. Окончательный реестр 6 сентября», - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в округе №1 на электронное голосование зарегистрировались 3840 человек, в округе №10 – 4042 человека, в округе №30 - 2547 человек.