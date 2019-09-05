РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 сен. Три мусоровоза нового поколения отправились из подмосковных Люберец во всероссийский автопробег коммунальной техники, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Техника отправилась 4 сентября с территории предприятия по производству коммунальной техники в Люберцах. Предприятие находится по адресу: 1-й Панковский проезд, дом 1В.

«Благодаря тем направлениям, которые определил губернатор Московской области Андрей Воробьев, а именно вопросы обращения с ТКО, мы являемся флагманом этой реформы. С одной стороны – это тяжело, а с другой стороны приятно видеть результаты. Раздельный сбор можно увидеть на каждой улице. Я думаю то, что автопробег стартует именно в Московской области, в Люберцах, – это знаковое событие», – сказал советник министра ЖКХ Московской области Дмитрий Большаков.

На официальном открытии Дмитрию Большакову вручили в подарок своеобразную картиру в честь старта автопробега коммунальной техники.

За 12 дней автоколонна от Москвы до Геленджика проедет через семь городов и преодолеет расстояние протяженностью более двух тысяч километров. Предполагается, что автопробег вовлечет более 30 000 человек. В рамках проекта в каждом регионе пройдут выставки техники, круглые столы по актуальным для отрасли и региона вопросам с участием представителей власти, бизнеса и общественности. Состоятся массовые плоггинг-забеги, а для школьников эксперты проведут экологические уроки и мастер-классы.

Завершится автопробег 17 сентября первой всероссийской конференцией по вопросам реализации реформы по обращению с ТКО.