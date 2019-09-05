РИАМО - 5 сен. Все избирательные комиссии Московской области готовы к Единому дню голосования, сейчас им предстоит большая работа по приему избирательных бюллетеней и оборудования, сообщил в четверг на заседании председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«У нас в конечном итоге закончились самые серьезные сложности, осталась одна апелляция, но она не повлияет на количество участников на выборах. Избирательные участки все готовы к единому дню голосования, им сейчас предстоит большая работа по приему избирательных бюллетеней, технологического оборудования, им нужно сейчас подготовиться, создать праздничную хорошую обстановку», - сказал Березкин.

Он уточнил, что в настоящий момент на территории Подмосковья идет досрочное голосование, в среднем в каждой территории досрочно голосуют порядка 257 человек.

В единый день голосования, 8 сентября, в Московской области пройдет 31 избирательная кампания по выборам членов советов депутатов городских округов.