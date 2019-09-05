РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 сен. В Королеве определили подрядчика на строительство пристройки к школе на 500 мест, объект планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство нового корпуса ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.

«По итогам проведения аукциона на строительство учебного корпуса к зданию школы МБОУ СОШ №20 на проспекте Космонавтов в Королеве контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Региональная строительная производственная компания», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По проекту учебная пристройка рассчитана на 500 учащихся. В новом здании предусмотрено размещение современных просторных учебных классов, лабораторий, мастерских, библиотечного центра, административных кабинетов и вспомогательных помещений.

В рамках проекта будет выполнено комплексное благоустройство пришкольной территории с обустройством спортивного ядра со стадионом и беговыми дорожками, спортивными и детскими игровыми площадками. Здесь также появятся хозяйственная зона и зона отдыха.

«Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году», – заключил Тагиев.