РИАМО - 5 сен. Национальный органический союз выступил с инициативой о запрете продажи в стране органической продукции в любой пластиковой упаковке, это касается и той, что создана с использованием новейших технологий — наноматериалов и наночастиц, пишет газета «Известия».

«Там (в Национальном органическом союзе – ред.) пояснили, что безвредность наночастиц пока не подтверждена, поэтому подобная пленка может повлиять на чистоту продукции, а следовательно, и на здоровье потребителей. Такой же позиции придерживаются и в Международной федерации движений экологического сельского хозяйства», - говорится в материале.

По межгосударственному стандарту на органику, который действует в странах-участницах ЕАЭС, подобные продукты нужно заворачивать только в экологически чистые материалы, например, в кукурузную бумагу. В России ГОСТ запрещает использовать для упаковки органических товаров материалы на основе полиэтилена, полипропилена и других поликарбонатов. Но производители нашли лазейку: они используют для тары наноматериалы и наночастицы.

«Речь идет о пищевой пленке с наночастицами, например, серебра, аморфного диоксида кремния или диоксида титана. Такой материал выделяет частицы, которые могут оказать влияние на продукцию. Эта упаковка получает все большее распространение в мире, в том числе и в РФ, у которой есть свои разработки в этой области», - отметил исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

Но для экспорта экологически чистых продуктов планируют внести изменения в ГОСТ и запретить использовать подобные материалы для тары для органики.

Как пояснил председатель правления союза, член Общественного совета Минсельхоза Сергей Коршунов, отказ от использования наноматериалов необходим, так как на сегодняшний день нет данных о влиянии этих супермелких частиц на организм человека. Накапливаясь в организме, они способны негативно влиять на функционирование жизненно важных органов. То есть потенциальный риск для человека есть, а результатов достоверных и длительных опытов еще нет.