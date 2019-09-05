РИАМО – 5 сен. Компания Hyundai в октябре начнет предоставлять в России по подписке сроком от месяца до года свои кроссоверы, микроавтобусы, люксовые седаны и хэтчбеки, тем самым создавая удобную модель потребления для тех, кто хотел бы часто менять машину, пишет в четверг газета «Известия».

Предполагается, что поколение миллениалов склоняется к тотальному отказу от личных авто, предпочитая им транспортные сервисы вроде Uber и каршеринга. Крупнейшие мировые компании учитывают эту тенденцию и играют на опережение.

«Последний тренд – это превращение автомобиля из товара в услугу. Абсолютно бессмысленно это пытаться опровергать, это мировой тренд. Для примера, парк автомобилей каршеринга в Москве приблизился к 20 тысячам машин – это рекорд, если только Токио опережает», – сказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Новая услуга во многом напоминает каршеринг, однако в отличие от него подписка позволит клиенту свободно покидать на транспортном средстве границы региона. В других качествах услуга обладает теми же удобствами, что и каршеринг, и аренда. Так, клиент лишен права собственности, не обязан проводить регулярное техобслуживание машины и постоянные ремонт, не оплачивает страховки (ОСАГО и КАСКО) и налоги за автомобиль – все эти процедуры компания выполняет за него.

«Все, что требуется от клиента, – лишь определиться с тарифом и выбрать модель. В компании Hyundai предлагают сразу несколько своих машин: Creta, Tucson, Santa Fe, H-1, люксовые модели Genesis и даже заряженный хетчбэк i30 N. Пока что предполагается три тарифа для клиентов: для коротких поездок (1-24 часа), туристический (1-30 дней) и полноценная подписка (один год)», – говорится в сообщении.

Подписка будет осуществляться через мобильное приложение, то есть никакого предварительного визита клиента в компанию не понадобится. В приложении нужно будет указать свои паспортные данные, права и сделать селфи с развернутым паспортом на страницах фотографии и ФИО. Таким же образом сегодня акцептуется аккаунт в каршеринговых сервисах.

Hyundai предполагает, что подписку одобрят только для 70% заявителей, так как при рассмотрении будут рассматриваться истории по авариям автомобилиста, которые хранятся в страховых компаниях. При этом производитель не питает надежд насчет немедленного ажиотажа вокруг новой услуги. Сначала он предоставит 200 машин, а к концу 2020 года планирует пополнить подписной парк до 2 тысяч авто.