РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл ХК «Автомобилист» со счетом 2:3 в матче на выезде в Екатеринбурге, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Хоккейный матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел 4 сентября в Екатеринбурге между подольским «Витязем» и ХК «Автомобилист».

«Все было в этом матче: колоссальная интрига, скорости, азарт игроков обеих команд, потрясающие скорости, владение шайбой, мастерство. Игра в Екатеринбурге запомнится. Увы, «Витязю» немного не хватило удачи – ведущее звено во главе с канадскими легионерами сделало результат для уральцев, дважды реализовав численный перевес. В нашей команде – также дважды в большинстве – отличились Артем Швец-Роговой и в концовке матча Павел Чернов. Итог матча: «Автомобилист» – «Витязь» – 3:2», – говорится в сообщении.

Всего матч посмотрели 5,3 тысячи зрителей. Главными судьями были: Павел Овчинников и Виктор Спирин.