РИАМО - 5 сен. Свыше сотни жителей Подмосковья обратились за медицинской помощью из-за укусов гадюк с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье лето выдалось влажным, благодаря чему увеличилось количество змей. Жители региона могли встретить их в лесах, парках и на дачах.

«С начала 2019 года за помощью в медицинские организации региона из-за укуса гадюки обратились 113 человек. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Больше всего пострадавших — на востоке Подмосковья», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она отметила, что при отсутствии аллергии укус гадюки не смертелен для человека. Тем не менее, если гадюка все-таки укусила человека, то не рекомендуется высасывать яд из раны, поскольку можно занести инфекцию.

«Следует принять антигистаминный препарат, обездвижить конечность с укусом, а самого пострадавшего в экстренном порядке доставить в травмпункт», – добавила министр.

Обыкновенная гадюка — вид ядовитых змей, часто встречающийся на территории Европы и Азии. Для человека укус гадюки считается потенциально опасным, однако крайне редко приводит к летальному исходу.

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