РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. Подольский «Водоканал» планирует окончательно внедрить промышленную переработку илового осадка в почвогрунт с очистных сооружений округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На подольских городских очистных сооружениях с 2018 года были проведены испытания переработки илового осадка очистных сооружений в почвогрунт. Также была проведена экологическая экспертиза технологии, выполнены работы по сертификации продукта. С учетом реконструкции подольских городских очистных сооружений перед МУП «Водоканал» Подольска стоит задача – окончательно внедрить промышленную переработку илового осадка в почвогрунт на базе старых выведенных из эксплуатации аэротенков», – говорится в сообщении.

Полезный почвогрунт, полученный из илового осадка, может использоваться в благоустройстве территорий, отсыпке обочин дорог, лесном хозяйстве, а также там, где необходима рекультивация почвы. Такой грунт богат полезными органическими и минеральными соединениями, обеспечивающими ускоренный рост деревьев и кустарников, способствует ускоренной реабилитации территорий благоустройства.