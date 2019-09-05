РИАМО - 5 сен. Служба консультативной и практической помощи семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), открылась в подмосковных Бронницах, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Хороших новостей вам в утреннюю ленту. Особенно для родителей городского округа Бронницы, воспитывающих детишек с ОВЗ. Вчера в городе открылась своя служба консультативной и практической помощи таким семьям! Это очень здорово!» - написала Мишонова в Instagram.

Она также добавила, что обязательно приедет в Бронницы посмотреть на результат работы центра.

Как уточнил в своем Instagram глава городского округа Виктор Неволин, служба открылась на базе дома детского творчества, который участвует в социальном проекте «Все – за одного!» по оказанию комплексной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с активным включением родителей в развивающий, реабилитационный и абилитационный процессы.

«Проект реализуется в Бронницах с апреля 2019 года при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и содействии благотворительного фонда «Абсолют - помощь», - добавил Неволин.