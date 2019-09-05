РИАМО - 5 сен. Преимущественно без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в грядущие выходные, сообщил РИАМО в четверг представитель центра погоды «Фобос».

«В субботу ожидается погода без осадков, в воскресенье – небольшие дожди. Температура воздуха в выходные в Московском регионе составит плюс 22-25 градусов», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дожди, которые стартовали вечером 4 сентября, прекратятся уже в пятницу, 6 сентября.

В четверг в Москве и Подмосковье пройдут кратковременные дожди, температура воздуха повысится до плюс 22 градусов. Атмосферное давление сохранится в пределах нормы, а относительная влажность воздуха из-за небольшого кратковременного дождя местами может увеличиться.