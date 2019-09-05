РИАМО - 5 сен. Минстрой РФ утвердил стоимость квадратного метра на четвертый квартал, в ряде регионов страны цена значительно поднялась, пишет в четверг «Российская газета».

Средняя рыночная цена за квадратный метр вычисляется на основе среднерыночных цен на первичном и вторичном рынках, а также средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра.

«В 33 регионах квадратный метр подорожал. Например, в Москве – с 99,4 тысячи до 105 тысяч рублей, в Татарстане – с 50,2 тысячи до 53 тысяч. Сильнее всего рост заметен на Дальнем Востоке: там подорожание произошло во всех регионах», – говорится в сообщении.

В среднем к концу года удорожание может составить 7-10%. Основными причинами роста цен стал переход строительной отрасли на проектное финансирование и рост себестоимости стройматериалов.