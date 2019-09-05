РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 сен. В микрорайоне Климовск Подольска пожарные провели экскурсию по пожарной части для учащихся 6 класса школы №6, также они рассказали детям о своей профессии, сообщается в группе «Специальный отдел №4 СУ ФПС №3 МЧС России» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 4 сентября специальную пожарно-спасательную часть №15 микрорайона Климовска посетили учащиеся 6Б класса средней общеобразовательной школы №6 вместе с классным руководителем и родителями. Сотрудники пожарно-спасательной части провели интересную беседу с детьми, рассказали о профессии пожарных, продемонстрировали пожарную технику, показали пожарно-технический инструмент и оборудование и рассказали о его применении», – говорится в сообщении.

Особый интерес у детей вызвал осмотр настоящего пожарного автомобиля, его оснащения и комплекта боевой одежды пожарного – боевки.