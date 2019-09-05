РИАМО – 5 сен. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова допустила переход на четырехдневную рабочую неделю при условии всестороннего обсуждения, сообщает РИА Новости.

«Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет», – отметила Скворцова.

Она подчеркнула, что ее ведомству пока не было дано поручение проанализировать данный вопрос, поэтому в Минздраве темой не занимаются.

«Не буду упреждать события, надо проанализировать», – подчеркнула министр.

По ее словам, введение четырехдневной рабочей недели может по-разному сказаться на человеке в зависимости от его возраста, пола и профессии.

В начале июня тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, нужно разработать свежие подходы к рабочему дню и рабочему месту.