РИАМО - 5 сен. Крупнейший подмосковный перевозчик «Мострансавто» получит весной следующего года 29 автобусов, оборудованных учебными кабинами для водителей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«До апреля 2020 года мы получим 29 автобусов, оборудованных учебной кабиной. В салоне стажерского транспортного средства будет предусмотрено рабочее место инструктора с дублирующими педалями и контрольными приборами. Оно находится за креслом стажера», - сказал Мурашов.

Кроме того, перевозчик продолжает закупать автобусы большого класса.

«От пассажиров поступил запрос на автобусы большого класса, поэтому мы закупаем именно их. Новые автобусы будут соответствовать современным стандартам экологии и комфорта, приспособлены для перевозки маломобильных групп граждан», - добавил Мурашов.

«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.