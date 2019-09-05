РИАМО - 5 сен. Крупнейший подмосковный перевозчик «Мострансавто» получит весной следующего года 29 автобусов, оборудованных учебными кабинами для водителей, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.
«До апреля 2020 года мы получим 29 автобусов, оборудованных учебной кабиной. В салоне стажерского транспортного средства будет предусмотрено рабочее место инструктора с дублирующими педалями и контрольными приборами. Оно находится за креслом стажера», - сказал Мурашов.
Кроме того, перевозчик продолжает закупать автобусы большого класса.
«От пассажиров поступил запрос на автобусы большого класса, поэтому мы закупаем именно их. Новые автобусы будут соответствовать современным стандартам экологии и комфорта, приспособлены для перевозки маломобильных групп граждан», - добавил Мурашов.
«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.
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