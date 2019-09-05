РИАМО - 5 сен. Фотовыставка «Искусство строить метро» открылась на Тверском бульваре, на снимках изображены различные станции столичной подземки и этапы их возведения, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов этой выставки. Мы строим сегодня очень большую программу метро и каждый день им пользуется около 9 миллионов человек. Так исторически получилось, что они ездят по одному маршруту, по которому они привыкли ездить, и они не знают все станции метро, которые в городе вообще строятся или которые будут строиться», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что еще в 1935 году Иосиф Сталин принял решение строить самое красивое метро в мире. И данная стратегия строительства продолжается и на сегодняшний день. Московский метрополитен является самым красивым, безопасным и быстрым в мире.