РИАМО - 5 сен. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова пригласила всех желающих, в том числе от внесистемной оппозиции, принять участие в обсуждении и внесении предложений по совершенствованию избирательного процесса в стране.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября. На них зарегистрированы 230 кандидатов. Часть собранных некоторыми кандидатами подписей избирателей признали недействительными.

«Наши двери для всех заинтересованных, в том числе и для них, открыты, и, когда пройдут выборы, приглашаем всех желающих к совместному обсуждению предложений, направленных на совершенствование избирательного процесса. Мы заинтересованы в предметном разговоре, – подчеркнула Памфилова в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в четверг.

Она отметила, что при регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы в столице было отказано было не только оппозиционерам. По тем же самым основаниям не были зарегистрированы и 44 лояльных или нейтральных к власти кандидата.

По ее словам, после проведения выборов также будут сделаны организационные выводы о работе избиркомов.

«По итогам выборов проведем полный всесторонний анализ правомерности действий как московских комиссий, так и ряда комиссий в других регионах. С определенными выводами. Но ко всем кадровым вопросам мы вернемся после выборов», – пояснила Памфилова.

Она уточнила, что на предстоящих выборах в Мосгордуму довольно высокая конкуренция, примерно по пять человек на одно место. При этом для избирателей представлено большое количество партий, в том числе и оппозиционных.

«Выбор есть. Главное – им разумно распорядиться», – подчеркнула глава ЦИК.