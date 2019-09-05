РИАМО – 5 сен. Сотрудники администрации президента РФ вместе с профильными чиновниками обсуждают создания в стране единой госсистемы учета просмотров контента, а также показов рекламы в российском сегменте интернета, пишет газета «Ведомости».

По данным издания, чиновники уже консультировались по данному вопросу с несколькими крупными медиакомпаниями.

«Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать. Чиновников разрозненная информация об интернет-аудитории не устраивает по нескольким причинам, <…> а универсальная и прозрачная система оценки интернет-аудитории необходима как рекламодателям, так и производителям контента», – говорится в материале.

Одна из возможных задач государственного интернет-счетчика – мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения. Кроме того, сбор данных по аудитории в интернете должен решить управленческие задачи властей, которые хотят понимать, какой контент смотрят граждане в Сети и какие площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение.

Эксперты считают, что создание системы интернет-учета повлечет массу технических и организационных сложностей. Прежде всего неясно, какими образом государству удастся убедить крупнейшие интернет-компании, включая иностранные, установить интернет-счетчик (софт, который устанавливается внутри той или иной платформы).

По мнению специалистов, можно договориться с интернет-компаниями, что они будут самостоятельно поставлять необходимые данные, к примеру, аналитической компании Mediascope, однако в любом случае идея госсчетчика будет принята интернет-компаниями в штыки.

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