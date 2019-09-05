РИАМО - 5 сен. В этом году подмосковный перевозчик «Мострансавто» повысил заработную плату своим сотрудникам, индексация составляла до 10%, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«В мае этого года заработная плата работников была проиндексирована на 4,26%. Исключение составили сотрудники рабочих специальностей, которым в апреле этого года уже увеличили заработную плату на 10%», - сказал Мурашов.

В прошлом году впервые за пять лет в среднем на 24% повысили зарплату водителям автобусов во всех филиалах «Мострансавто».

«Наша кадровая политика заключается в том, чтобы не только привлечь работника, но и удержать его», - пояснил Мурашов.

Для всех работников на предприятии предусмотрен расширенный социальный пакет: предоставляется общежитие сотрудникам из других городов, льготные путевки в подведомственный пансионат «Нара», выплачивается компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей, кроме того, в этом году впервые организован отдых детей сотрудников на Черноморском побережье.

«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.