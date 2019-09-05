РИАМО - 5 сен. В этом году подмосковный перевозчик «Мострансавто» повысил заработную плату своим сотрудникам, индексация составляла до 10%, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.
«В мае этого года заработная плата работников была проиндексирована на 4,26%. Исключение составили сотрудники рабочих специальностей, которым в апреле этого года уже увеличили заработную плату на 10%», - сказал Мурашов.
В прошлом году впервые за пять лет в среднем на 24% повысили зарплату водителям автобусов во всех филиалах «Мострансавто».
«Наша кадровая политика заключается в том, чтобы не только привлечь работника, но и удержать его», - пояснил Мурашов.
Для всех работников на предприятии предусмотрен расширенный социальный пакет: предоставляется общежитие сотрудникам из других городов, льготные путевки в подведомственный пансионат «Нара», выплачивается компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей, кроме того, в этом году впервые организован отдых детей сотрудников на Черноморском побережье.
«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии