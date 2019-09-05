РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 5 сен. Члены общественной палаты Домодедова осмотрели состояние двух детских спортивных площадок и четырех многоквартирных домов, сообщается в официальной группе общественной палаты городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках общественного мониторинга за реализацией национальных проектов по направлению «Жилье и городская среда» домодедовские общественники посмотрели состояние двух спортивных площадок (улица Текстильщиков, дом №10 и улица Рабочая, дом №56) и четырех многоквартирных домов (улица Текстильщиков, дом 10, улица Рабочая, дома №№56, 58 и 59)», – говорится в сообщении.

В ходе осмотра члены рабочей группы, в которую вошли председатель комиссии по общественному контролю, открытости власти, информационной политике и противодействию коррупции Сергей Еприкян и заместитель председателя Татьяна Губер выявили ряд нарушений. В частности они выявили нарушение асфальтового покрытия, спам-рекламу и надписи на фасаде и дверях домов, мелкий мусор на придомовой территории, разрушение кирпичной кладки подъезда и декоративной плитки фасада, складирование во дворе асфальтового мусора, нарушение вывоза мусора с контейнерных площадок.

В процессе мониторинга были заполнены формы актов, в которые были записаны выявленные нарушения. Данные акты были переданы начальнику территориального отдела и отправлены в Общественную палату Московской области.