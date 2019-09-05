РИАМО - 5 сен. Свыше 600 автобусов большого класса запустят весной 2020 года на подмосковных маршрутах с наибольшим пассажиропотоком, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«Планируем оптимизировать и модернизировать свои производственные мощности, а также обновить автопарк. До апреля 2020 года в наш автопарк поступит 632 автобуса большого класса в пригородном исполнении. Они будут выходить на маршруты «Мострансавто» поэтапно: в первую очередь туда, где большой пассажиропоток и перевозки осуществляются по регулируемым тарифам с предоставлением льгот для пенсионеров, школьников», - сказал Мурашов.

Он добавил, что перевозчик продолжит привлекать на работу профессиональных водителей, развивать пассажирские сервисы и транспортную сеть.

Автобусы большого класса отличает максимальная вместимость при высокой комфортабельности. Это идеальный вариант для организации междугородних пассажирских перевозок на дальние расстояния, а также для обслуживания туристических маршрутов.

Мурашов также сообщил, что «Мострансавто» имеет гарантированный объем работы по пассажирским перевозкам до 2021 года.

«Наш главный «конкурент» – электрички, так как они не стоят в пробках. Однако можно говорить не о конкуренции, а скорее о сотрудничестве в пассажирских перевозках под надзором государственного регулятора», - сказал Мурашов.

«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.