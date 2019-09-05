РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 сен. Труп неизвестного мужчины нашли на улице Пушкинской в подмосковной Балашихе, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«4 сентября в городе Балашиха на улице Пушкинской обнаружен труп неизвестного мужчины 50-55 лет без внешних признаков насильственной смерти», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. Приняты меры к установлению личности неизвестного.

Проверку по данному факту проводит следственный отдел по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области в порядке статей 144-145.