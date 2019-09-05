РИАМО – 5 сен. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в текущем году россиян будут прививать новой вакциной, которая защитит сразу от четырех штаммов гриппа.

По ее словам, каждый год Всемирная организация здравоохранения предлагает для включения в состав вакцины четыре варианта вируса гриппа, предполагая, что они будут циркулировать. Один вирус гриппа A (свиной пандемический грипп H1N1), один вирус гриппа A (H3N2, обычный сезонный) и два вируса гриппа B.

«Каждый год Россия прогнозировала и выбирала, какой из вирусов гриппа B может прийти, и включала именно его, а второй – нет. В этом году вакцина четырехвалентная и содержит все четыре штамма. В ней достаточно высокое количество антигена, который, безусловно, создает иммунную защиту организма против всех четырех штаммов», – сказала Попова в интервью газете «Известия», опубликованном в четверг.

Она подчеркнула, что данная вакцина – превосходный результат работы отечественных ученых и производственников.

В 2019 году эта вакцина будет закупаться за счет федерального бюджета и использоваться для вакцинации граждан РФ.