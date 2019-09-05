РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе встречи с педагогическим составом средней общеобразовательной школы №6 в микрорайоне Саввино Балашихи обсудил проблему излишней административной загруженности учителей из-за большого количества различных отчетов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Сегодня педагоги все чаще говорят о необходимости сократить бумажную работу, чтобы больше времени оставалось на занятия с учениками. Вопрос широко обсуждается и на федеральном уровне – задача решить проблему поставлена президентом страны. Депутаты Мособлдумы также проводят большую работу в этом направлении – встречаются с педагогами и вместе с ними обсуждают предложения.

«Полный переход с бумажного на электронный носитель, по максимуму сократить дублирование информации, упрощение отчетной документации – это лишь некоторые предложения, которые сегодня звучали от педагогов», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что все они будут проанализированы профильным комитетом, обобщены и в ближайшее время направлены в федеральное министерство.

«Результатом должно стать снижение излишней нагрузки педагогов – мы должны помочь преподавателям больше заниматься учебой, а не заполнением ненужной документации», – заключил спикер Мособлдумы.