РИАМО - 5 сен. Неизвестный проник в гаражный бокс в столичном районе Преображенское, откуда похитил пять отбойных молотков на сумму около 1,4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию обратился инженер одной из столичных фирм с заявлением о краже на улице 3-я Черкизовская, владение 12.

«Неизвестный срезал замок и проник в помещение гаражного бокса на территории ГАСК «Преображенское», откуда совершил кражу пяти отбойных молотков. Материальный ущерб составил около 1,35 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбудили уголовное дело, добавил он.