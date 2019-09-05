РИАМО - 5 сен. В этом году подмосковный перевозчик «Мострансавто» заключил с сотрудниками коллективный договор, в котором прописаны расширенные льготы для работников предприятия, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«За последний год мы провели работу с филиалами. Среди нововведений: бесплатный проезд на автобусах предприятия для работников, 20% надбавка от тарифной ставки почетным работникам транспорта России и почетным автотранспортникам», - сказал Мурашов.

Он добавил, что также был изменен подход к установлению классности водителей, дополнен перечень неоплачиваемых отпусков, проработан вопрос с форменной одеждой, которая должна соответствовать ГОСТам и всем действующим нормам.

«Отдельными приложениями к договору закреплены порядок индексации заработной платы, предоставление и компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря для детей, социальные выплаты сотрудникам», - отметил Мурашов.

По его словам, коллективный договор – гарантия стабильности для работника и план-ориентир для работодателя. Документ принят сроком на три года.

«Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров.