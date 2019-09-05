РИАМО - 5 сен. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что со школьной скамьи ненавидит экзамены и процесс оценивания людей, при этом он назвал профессию учителя одной из главных, сообщает ТАСС.

«Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы, – я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа. <...> Одна из моих личных целей – убить экзамены», – сказал Греф в ходе Восточного экономического форума.

При этом он подчеркнул, что процесс обучения в школах отбивает у ребят желание учится, из школы дети выходят с «инвалидностью, что его всю жизнь будут оценивать».

«Вот эта пауза в классе, моя фамилия когда-то начиналась на букву «г». И вот это когда «сегодня будет отвечать», и рука учителя начинает... И у меня сердце сжимается. Потом я считаю, применяя все свои математические способности, чтобы подсчитать, с какой скоростью движется палец и в какой части располагается моя фамилия на букву «г». Потом я понимаю, что он ее перевалил, я выдыхаю, и тут палец возвращается обратно», – поделился воспоминаниями Греф.

Он также добавил, что профессия учителя является одной из самых важных и главных в будущем.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.